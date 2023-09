Brahms : La Belle Maguelone abbaye de Royaumont Les Tilleuls, 7 octobre 2023, Les Tilleuls.

Brahms : La Belle Maguelone Samedi 7 octobre, 20h00 abbaye de Royaumont Tarif plein : 25 € / tarif réduit : 18 € / Moins de 30 ans : 10 €

Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, « Artiste lyrique de l’année » à deux reprises aux Victoires de la musique classique, « Personnalité musicale de l’année 2018 » selon l’association professionnelle de la critique, Stéphane Degout réussit tout. Y compris son adaptation d’une œuvre de Brahms très rarement jouée en France : La belle Maguelone.

Comme la plupart de ses contemporains, Brahms a passé son enfance à rêver de preux chevaliers partant à l’aventure. Retrouvant à l’âge adulte, parmi les contes d’une figure majeure du romantisme allemand, le Berlinois Johann Ludwig Tieck, les amours mouvementées de Maguelone et du comte Pierre de Provence, il en a tiré une suite de Lieder remarquable, en tous points comparable aux grands cycles de Schubert et Schumann. Stéphane Degout endosse le rôle du comte épris de la fille du roi de Naples, pour laquelle il parcourt le monde, jusqu’à Babylone. Le baryton varie les registres, passant de graves profonds et veloutés à des aigus rayonnants. A ses côtés, Marielou Jacquard incarne tour à tour le troubadour, la fille du sultan et bien sûr Maguelone.

Formée à l’Académie Orsay Royaumont (où elle a rencontré Stéphane Degout), ainsi qu’à la Musikhochschule Hanns Eisler de Berlin, la mezzo-soprano chante ce répertoire avec une fluidité chargée d’émotions. Derrière eux, le piano d’Alain Planès imite à merveille la tempête, prend les accents d’un luth ou adopte le pas du cheval. Le comédien Roger Germser intervient régulièrement pour lire des extraits de la légende médiévale qui a inspiré Brahms. Dans

le réfectoire des moines de l’abbaye de Royaumont, l’amour courtois s’est trouvé de nouveaux trouvères…

abbaye de Royaumont Asnières-sur-Oise Les Tilleuls 95270 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.royaumont.com/evenement/stephane-degout-marielou-jacquard-alain-planes/?date=07/10/2023T20:00%20&festival=1 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T20:00:00+02:00 – 2023-10-07T22:00:00+02:00

2023-10-07T20:00:00+02:00 – 2023-10-07T22:00:00+02:00

opéra classique

Fondation Royaumont