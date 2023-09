Marie Ythier, un violoncelle en partage abbaye de Royaumont Les Tilleuls Catégories d’Évènement: Les Tilleuls

Val-d'Oise Marie Ythier, un violoncelle en partage abbaye de Royaumont Les Tilleuls, 23 septembre 2023, Les Tilleuls. Marie Ythier, un violoncelle en partage Samedi 23 septembre, 20h00 abbaye de Royaumont Tarif plein : 20 € / Tarif réduit : 18 € / Moins de 30 ans : 10 € Lorsqu’il était critique de cinéma, François Truffaut parlait de la « politique des auteurs » pour défendre les réalisateurs qu’il admirait. La critique musicale devrait également parler d’une « politique des interprètes », tant certains d’entre eux contribuent à faire avancer l’histoire de la musique. Marie Ythier, par exemple, n’a rien d’une banale violoncelliste.

Elle a entièrement conçu le programme qu’elle présente ce soir en compagnie de l’Orchestre national d’Auvergne, de l’ensemble Sillages et de son confrère Arne Deforce. Elle a notamment obtenu une commande d’Etat pour De l’un, l’autre, le concerto inédit d’Augustin Braud. Elle a longuement dialogué avec Bastien David – dont elle apprécie l’imaginaire lumineux depuis Riff, une collaboration qui date de 2017 – avant que ne naisse le double-concerto L’ombre d’un doute, auquel l’Orchestre national d’Auvergne donne une remarquable profondeur. Michèle Gagliano, fidèle mécène de Royaumont, a provoqué la rencontre de la violoncelliste et du compositeur Matteo Gualandi ; l’Italien a donc créé pour elle une œuvre inspirée par le tissu de sons que produit son instrument, un violoncelle du dix-neuvième siècle. Virtuose visionnaire, Marie Ythier est ainsi : sans cesse à l’affut de nouvelles idées, qu’elle n’hésite pas à aller chercher à la source. Une interprète au plein sens du mot, aussi créative qu’une traductrice de poésie, doublée d’une formidable repéreuse de talents, qui a composé autour des Ramifications de György Ligeti le plus capiteux des bouquets. abbaye de Royaumont Asnières-sur-Oise Les Tilleuls 95270 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.royaumont.com/evenement/marie-ythier-un-violoncelle-en-partage/?date=23/09/2023T20:00%20&festival=1 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T20:00:00+02:00 – 2023-09-23T22:00:00+02:00

2023-09-23T20:00:00+02:00 – 2023-09-23T22:00:00+02:00 classique violoncelle Kamir Meridja Détails Catégories d’Évènement: Les Tilleuls, Val-d'Oise Autres Lieu abbaye de Royaumont Adresse Asnières-sur-Oise Ville Les Tilleuls Departement Val-d'Oise Age min 15 Age max 99 Lieu Ville abbaye de Royaumont Les Tilleuls latitude longitude 49.146118;2.385541

abbaye de Royaumont Les Tilleuls Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les tilleuls/