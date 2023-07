Concert-rencontre : Scarlatti aujourd’hui Abbaye de Royaumont Les Tilleuls, 27 août 2023, Les Tilleuls.

Concert-rencontre : Scarlatti aujourd’hui Dimanche 27 août, 15h30 Abbaye de Royaumont Inclus dans le tarif de la visite de l’abbaye (10 € / 7,50 € en tarif réduit)

Domenico Scarlatti n’en finit plus d’inspirer les artistes d’aujourd’hui. Ce compositeur est né il y a plus de trois siècles, la même année que Bach et Haendel. Mais les 555 Sonates pour clavecin qu’il a écrites alors qu’il était au service de la reine d’Espagne restent un sommet de l’écriture pour clavier que les grands clavecinistes tentent tous de gravir un jour ou l’autre. Le fait que ces sonates soient dans leur très grande majorité posthumes déchaîne l’imagination. La romancière Hélène Gestern vient de consacrer un livre à une possible cinq-cent-sixième sonate. Lecteur attentif des éditions rares des Sonates qu’abrite la Bibliothèque musicale François Lang, le compositeur Colin Roche – Grand prix Sacem de la musique symphonique, catégorie jeune compositeur, en 2018 – en imagine de nouvelles, qui seraient, comme lui, attachées au silence, à son épaisseur, à sa profondeur, aux mouvements intimes qu’il abrite. La pianiste Violaine Debever en joue quelques-unes, qu’elle confronte aux trouvailles techniques de Scarlatti, à son langage harmonique aussi riche qu’original et, pour tout dire, à sa grande contemporanéité.

Abbaye de Royaumont 95270 Asnières-sur-Oise Les Tilleuls 95270 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.royaumont.com/evenement/concert-rencontre-scarlatti-aujourdhui/?date=27/08/2023T15:30 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-27T15:30:00+02:00 – 2023-08-27T16:30:00+02:00

