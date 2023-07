Concert-rencontre : d’Olivier Messiaen à Jia Yi Lee Abbaye de Royaumont Les Tilleuls Catégories d’Évènement: Les Tilleuls

Concert-rencontre : d'Olivier Messiaen à Jia Yi Lee

Dimanche 20 août, 15h30
Abbaye de Royaumont

Inclus dans le tarif de la visite de l'abbaye (10 € / 7,50 € en tarif réduit)

Janvier 1941. L'Europe est à feu et à sang. Olivier Messiaen est prisonnier de guerre. Il est retenu avec d'autres Français dans le Stalag VIII A, à l'est de l'Allemagne. Par chance, quelques-uns de ses camarades d'infortune savent jouer de la musique : Etienne Pasquier dispose d'un violoncelle, Henri Akoka d'une clarinette et Jean Le Boulaire d'un violon, tandis que Messiaen lui-même peut accéder à un piano. Le compositeur a écrit pour ce quatuor hétéroclite une vaste fresque en huit mouvements. Inspirée par l'Apocalypse de Saint Jean, l'œuvre n'est pas pour autant pétrie de noirceur. Au contraire, zébrée de chants d'oiseaux, elle multiplie les envolées colorées vers l'au-delà.

Considéré à juste titre comme l’un des sommets de la musique de chambre du vingtième siècle, le Quatuor pour la fin du temps est un point de départ parfait pour les premiers pas d’un nouvel ensemble, Carton Jaune, issu de l’édition de 2021 du programme Ulysses. Ces quatre musiciens basés dans quatre villes différentes d’Europe ajoutent à leur programme une création Jia Yi Lee. La jeune compositrice de Singapour avouant une passion pour la couleur des sons, l’une des grandes préoccupations de Messiaen pendant l’hiver 1941, leur dialogue par-delà la fin des temps ne peut être que stimulant. PROGRAMME

Quatuor pour la fin du temps d’Olivier Messiaen

