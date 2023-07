Concert-rencontre autour de l’orgue Abbaye de Royaumont Les Tilleuls, 13 août 2023, Les Tilleuls.

Concert-rencontre autour de l’orgue Dimanche 13 août, 15h30 Abbaye de Royaumont Inclus dans le tarif de la visite de l’abbaye (10 € / 7,50 € en tarif réduit)

À lui seul, il mérite la visite : l’orgue de l’abbaye de Royaumont est un véritable « monument historique », reconnu comme tel par le Ministère de la Culture. Avec ses 2 573 tuyaux rutilants et son buffet de chêne brillant, il éblouit autant par son aspect que par la palette de sons qu’il peut produire. L’instrument a été conçu en 1864 par le plus grand facteur d’orgue français, Aristide Cavaillé-Coll, pour la villa d’un riche industriel sur les bords du Lac Léman. Racheté par le pianiste François Lang (beau-frère du créateur de la Fondation Royaumont, Henry Goüin), il a été installé en 1936 dans le réfectoire des moines et inauguré la même année lors d’un concert qui préfigurait le Festival à venir. Depuis, des centaines de jeunes instrumentistes ont pu se former sur cet instrument d’exception. Lauréate de la Fondation, Lucile Dollat a appris toutes les subtilités de ses trois claviers et de ses innombrables jeux au cours d’une formation prodiguée par Thomas Lacôte. A à peine 25 ans, elle prend la relève de ce maître et devient, pour trois ans, titulaire de l’orgue de l’abbaye. Ne manquez pas le premier concert en solitaire de sa résidence…

PROGRAMME

Œuvres de Louis Vierne, Marcel Dupré…

Abbaye de Royaumont 95270 Asnières-sur-Oise Les Tilleuls 95270 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-13T15:30:00+02:00 – 2023-08-13T16:30:00+02:00

