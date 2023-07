Projection-performance : souvenirs de l’hôpital de guerre de Royaumont Abbaye de Royaumont Les Tilleuls, 6 août 2023, Les Tilleuls.

Projection-performance : souvenirs de l’hôpital de guerre de Royaumont Dimanche 6 août, 15h30 Abbaye de Royaumont Inclus dans le tarif de la visite de l’abbaye (10 € / 7,50 € en tarif réduit)

De 1915 à 1919, l’abbaye de Royaumont a été transformée en hôpital de guerre. Entièrement géré par des femmes, ce « Scottish Women’s Hospital » a soigné près de 10 000 militaires. De cette héroïque épopée trop vite oubliée, il reste quelques photographies en noir et blanc, particulièrement touchantes.

Photographe elle-même et historienne du cinéma, la Belge Hilde D’Hayere s’empare de ces images, y ajoute quelques extraits de lettres et quelques séquences filmées pour fabriquer ce qu’elle appelle un « ciné-mains ». Cette lecture ludique ajoute une touche de fantaisie à une histoire vraie.

Avec Hilde D’Hayere, la simple forme d’une coiffe prend un sens nouveau, évoquant à la fois le mouvement féministe naissant, les nouvelles idées pour la médecine, les tactiques de guerre et l’expansion du domaine des images.

L’hôpital-paradis des dames d’Écosse reprend vie sur l’écran.

Abbaye de Royaumont 95270 Asnières-sur-Oise Les Tilleuls 95270 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.royaumont.com/evenement/projection-performance-souvenirs-de-lhopital-de-guerre/?date=06/08/2023T15:30 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T15:30:00+02:00 – 2023-08-06T16:30:00+02:00

