Concert-rencontre : mélodie et Lied Dimanche 30 juillet, 15h30 Abbaye de Royaumont Inclus dans le tarif de la visite de l’abbaye (10 € / 7,50 € en tarif réduit)

Le Musée d’Orsay et la Fondation Royaumont se sont associés pour créer une académie dédiée à l’art de la mélodie et du lied, deux formes musicales contemporaines de l’impressionnisme. A l’époque, Claude Debussy, Hugo Wolf ou Gabriel Fauré écrivaient sur des poèmes d’Alfred de Musset, Johann Wolfgang von Goethe ou Victor Hugo. Depuis 2018, l’Académie Orsay-Royaumont initie une nouvelle génération de chanteurs et pianistes aux subtilités de ce répertoire. L’année de formation achevée, les 4 duos de lauréats enregistrent un disque puis se lancent dans une tournée internationale.

Venez écouter, avant qu’ils ne s’envolent ailleurs, le baryton-basse Adrien Fournaison, qui se prépare à chanter Médée (1693) de Marc-Antoine Charpentier au Théâtre des Champs-Elysées en mars et Grisélidis (1891) de Jules Massenet à l’Opéra de Montpellier en juillet, accompagné de la pianiste Natallia Yeliseyeva, originaire de Minsk (Biélorussie) et déjà lauréate de nombreux concours internationaux.

PROGRAMME

Œuvres de Poulenc, Fauré, Tchaikovsky…

2023-07-30T15:30:00+02:00

