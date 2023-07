Concert-rencontre autour du clavecin Abbaye de Royaumont Les Tilleuls, 23 juillet 2023, Les Tilleuls.

Concert-rencontre autour du clavecin Dimanche 23 juillet, 15h30 Abbaye de Royaumont Inclus dans le tarif de la visite de l’abbaye (10 € / 7,50 € en tarif réduit)

Un « trésor national » ! Tel est le titre que la République a attribué au clavecin fabriqué en 1732 par Antoine Vater et aujourd’hui religieusement conservé au musée de la Musique de la Philharmonie de Paris. Cet instrument à deux claviers, doté de deux jeux de 8 pieds et d’un jeu de 4 pieds, est en effet emblématique de son époque, celle d’Antonio Vivaldi et de Jean-Sébastien Bach, ou, en France, de Jean-Philippe Rameau et de François Couperin. Pour pouvoir à nouveau entendre sonner cet instrument désormais derrière une vitrine, la Fondation Royaumont en a – avec le soutien des entreprises réunies au sein du Comité Henry Goüin – commandé une copie exacte au facteur Emile Jobin, l’un des pionniers de la redécouverte du clavecin en France. C’est sur cet instrument que les jeunes lauréats de la Fondation peuvent se former. C’est autour de ses panneaux d’un rouge éclatant que Louise Acabo – jeune interprète prometteuse, lauréate de la Fondation, qui finalise actuellement ses études au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris – vous propose de vous installer pour écouter une sélection de grands airs baroques et classiques.

PROGRAMME

Œuvres de Bach, Couperin, Scarlatti…

