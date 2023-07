Pique-nique en musique à l’abbaye Abbaye de Royaumont Les Tilleuls, 16 juillet 2023, Les Tilleuls.

Pique-nique en musique à l’abbaye Dimanche 16 juillet, 15h30 Abbaye de Royaumont Inclus dans le tarif de la visite de l’abbaye (10 € / 7,50 € en tarif réduit)

Peu d’instruments invitent autant au voyage : le duduk, frêle hautbois arménien, porte en lui le vent des sommets du Caucase et la chaleur des ports de la Méditerranée. Sa sonorité très douce, d’une émouvante gravité, se combine parfaitement avec le timbre de la mezzo-soprano Daphné Souvatzi et la guitare nomade de François Aria. Avec le joueur de duduk Artyom Minasyan, ces deux musiciens forment plus qu’un trio : un triangle mélodique qui se déplace lentement sur la carte du monde, entre l’Andalousie, où le guitariste a longuement étudié le flamenco, la Grèce, dont vient la soprano, et l’Arménie. Au passage, ils survolent la France, l’Italie et la Turquie.

Le public de Royaumont est invité à les accompagner à deux reprises.

D’abord, à partir de 13h, à l’occasion d’un grand pique-nique sur les pelouses de l’abbaye, dont ils concevront la bande sonore. Puis, dès 15h30, pour un concert en forme d’odyssée.

Apportez une nappe, un cake aux légumes du soleil ou un taboulé à la menthe et au citron mais, surtout, n’oubliez pas votre boussole…

Abbaye de Royaumont 95270 Asnières-sur-Oise Les Tilleuls 95270 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.royaumont.com/evenement/pique-nique-en-musique-2/?date=16/07/2023T13:00 »}]

2023-07-16T15:30:00+02:00 – 2023-07-16T16:30:00+02:00

