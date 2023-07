Jeunes talents de la musique d’aujourd’hui (concert) Abbaye de Royaumont Les Tilleuls, 9 juillet 2023, Les Tilleuls.

Jeunes talents de la musique d’aujourd’hui (concert) Dimanche 9 juillet, 15h30 Abbaye de Royaumont Inclus dans le tarif de la visite de l’abbaye (10 € / 7,50 € en tarif réduit)

Ulysse a parcouru toute la Méditerranée ; c’est l’Europe que traversent les jeunes musiciens de l’ensemble Ulysses. Ces 8 interprètes triés sur le volet – qui, ensemble, couvrent quasiment tout le spectre d’un grand orchestre, de la trompette au piano ou de la clarinette au violoncelle – sont invités à voyager par le programme Europe créative de l’Union européenne. Leur première étape est à Milan, la dernière à l’abbaye de Royaumont, où ils seront dirigés par Jean-Philippe Wurtz, chef d’orchestre et directeur artistique du Pôle Création musicale de la Fondation. Leur concert sera l’occasion de se réjouir de la grande diversité de la musique de notre siècle, entre une pièce d’Hugues Dufourt qui fera bientôt figure de classique, une œuvre plus récente du New-Yorkais Alex Mincek et le dévoilement d’une toute nouvelle partition de la Turque Senay Uğurlu.

PROGRAMME

Hugues Dufourt (France – 1943)

L’Afrique d’après Tiepolo (2005)

Alex Mincek (Etats-Unis – 1975)

Poco a poco (2008)

Senay Uğurlu (Turquie – 1997)

nouvelle œuvre (2023) – création européenne

Abbaye de Royaumont 95270 Asnières-sur-Oise Les Tilleuls 95270 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.royaumont.com/evenement/concert-rencontre-jeunes-talents-de-la-musique-daujourdhui/?date=09/07/2023T15:30 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T15:30:00+02:00 – 2023-07-09T16:30:00+02:00

2023-07-09T15:30:00+02:00 – 2023-07-09T16:30:00+02:00

Fondation Royaumont