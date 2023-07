« Variability » d’Antoine Arbeit (spectacle) Abbaye de Royaumont Les Tilleuls, 2 juillet 2023, Les Tilleuls.

« Variability » d’Antoine Arbeit (spectacle) Dimanche 2 juillet, 15h30 Abbaye de Royaumont Inclus dans le tarif de la visite de l’abbaye (10 € / 7,50 € en tarif réduit)

Trois femmes pénètrent sur scène. De leurs vêtements noirs s’échappent des bras et des pieds d’une pâleur éclatante. Leurs mouvements répétés s’avèrent vite fascinants. Glissant d’un geste vers l’autre, le chorégraphe Antoine Arbeit, familier de l’abbaye de Royaumont, a conçu une danse qui se déploie vers l’avant, vers l’avenir. Au cœur d’un paysage géométrique et sonore, se déroule une cérémonie secrète, un rituel poétique dont les règles sont aussi complexes et sérieuses qu’un jeu d’enfant. Tout au plaisir de traverser cette danse du quotidien, les interprètes emportent le regard du spectateur dans une ode au mouvement, communiquant le plaisir de se retrouver, de faire groupe, de partager un moment unique de liberté.

Antoine Arbeit : chorégraphie

Eve Bouchelot, Constance Diard, Lucie Gemon : interprétation

Abbaye de Royaumont 95270 Asnières-sur-Oise Les Tilleuls 95270 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.royaumont.com/evenement/spectacle-rencontre-variability/?date=02/07/2023T15:30 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T15:30:00+02:00 – 2023-07-02T16:30:00+02:00

2023-07-02T15:30:00+02:00 – 2023-07-02T16:30:00+02:00

D.R.