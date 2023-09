Conférence sur l’exposition universelle de 1867 à Paris à l’abbaye de Reigny Abbaye de Reigny Vermenton, 17 septembre 2023, Vermenton.

Conférence sur l’exposition universelle de 1867 à Paris à l’abbaye de Reigny Dimanche 17 septembre, 16h00 Abbaye de Reigny

Assistez à la conférence sur « l’exposition universelle de 1867 à Paris : analyse d’un phénomène français au XIXe siècle » par Edouard Vasseur, professeur à l’École des Chartes et trésorier de l’Association des Amis de l’Abbaye de Reigny. Une séance de dédicace de son ouvrage sera proposée à l’issue de la conférence.

Abbaye de Reigny 89270 Vermenton Vermenton 89270 Vermenton Yonne Bourgogne-Franche-Comté Fondée en 1128 par l’abbé Étienne de Toucy, elle fut très puissante et prospère au Moyen Âge et accueillit jusqu’à 300 moines et convers. En bordure de Cure, ancien parc monastique dont la particularité réside dans son système hydraulique très perfectionné. En 1493, Charles VIII en fit une Fondation royale. La Guerre de Cent Ans, les Huguenots et la Révolution française ont eu raison du bel édifice qui garde cependant de très intéressants vestiges : L’exceptionnel réfectoire cistercien du XIVe siècle avec son élégante nef à double travée qui a conservé sa polychromie d’époque, la salle et le dortoir des moines réaménagés au XVIIe siècle. On peut encore deviner les bases de l’église abbatiale. parking sur place.

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

