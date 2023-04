Ouverture exceptionnelle des jardins de l’Abbaye de Rangéval Abbaye de Rangéval – Aile nord Cornieville Catégories d’évènement: Cornieville

Meuse

Ouverture exceptionnelle des jardins de l’Abbaye de Rangéval Abbaye de Rangéval – Aile nord, 3 juin 2023, Cornieville. Ouverture exceptionnelle des jardins de l’Abbaye de Rangéval 3 et 4 juin Abbaye de Rangéval – Aile nord Abbaye de Rangéval – Aile nord 5, rue de l’Abbaye, Cornieville, Meuse, Grand Est Cornieville 55200 Meuse Grand Est L’abbaye de Rangéval est une abbaye de Prémontrés, fondée au XIIe siècle par Hadwige, femme de Thierry d’Apremont, de l’ordre des prémontrés. Elle reçut des confirmations pontificales en 1179 et en 1186. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 ©

Détails Catégories d’évènement: Cornieville, Meuse Autres Lieu Abbaye de Rangéval - Aile nord Adresse 5, rue de l'Abbaye, Cornieville, Meuse, Grand Est Ville Cornieville Departement Meuse Lieu Ville Abbaye de Rangéval - Aile nord Cornieville

Abbaye de Rangéval - Aile nord Cornieville Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cornieville/

Ouverture exceptionnelle des jardins de l’Abbaye de Rangéval Abbaye de Rangéval – Aile nord 2023-06-03 was last modified: by Ouverture exceptionnelle des jardins de l’Abbaye de Rangéval Abbaye de Rangéval – Aile nord Abbaye de Rangéval - Aile nord 3 juin 2023 Abbaye de Rangéval - Aile nord Cornieville Cornieville

Cornieville Meuse