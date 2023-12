L’Abbaye de Pontigny, aux origines du Chablis Abbaye de Pontigny Pontigny, 1 janvier 2024, Pontigny.

Pontigny Yonne

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Partez à la découverte de l’abbaye cistercienne de Pontigny dans l’Yonne ! Amandine Chevallier, guide-conférencière, vous contera l’histoire de la plus grande église cistercienne au monde, et le rôle des moines dans le développement du vignoble de Chablis. L’expérience se poursuit par une dégustation commentée de vins au Vignoble Angst. Vous rencontrerez les propriétaires qui vous parleront avec passion de leur métier et de leurs vins.

Abbaye de Pontigny Avenue de l’Abbaye

Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



