Visite guidée des jardins Abbaye de Noirlac Bruère-Allichamps

16 et 17 septembre Abbaye de Noirlac En compagnie du responsable des jardins, parcourez les différents espaces qui composent le jardin de l'abbaye de Noirlac dessiné par Gilles Clément. De la découverte des plantes à l'inscription de ces nouveaux espaces dans le site historique, en passant par les liens avec le bocage ou le fonctionnement actuel de l'abbaye, les jardins de Noirlac n'auront plus de secrets pour vous ! Abbaye de Noirlac Route de Noirlac, 18200 Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire 02 48 62 01 01 http://www.abbayedenoirlac.fr Construite vers 1150 par un petit groupe de moines venus de l'abbaye de Clairvaux (Bourgogne), l'abbaye de Noirlac est une véritable référence de l'héritage cistercien, symbole de l'idéal diffusé par saint Bernard en Europe. Elle est l'un des ensembles monastiques les mieux conservés.

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 Pierre Planchenault Détails Catégories d’Évènement: Bruère-Allichamps, Cher Autres Lieu Abbaye de Noirlac Adresse Route de Noirlac, 18200 Bruère-Allichamps Ville Bruère-Allichamps Departement Cher Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Abbaye de Noirlac Bruère-Allichamps

