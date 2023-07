Installation « L’Homme dans un bocage sonore » Abbaye de Noirlac Bruère-Allichamps, 16 septembre 2023, Bruère-Allichamps.

Installation « L’Homme dans un bocage sonore » 16 et 17 septembre Abbaye de Noirlac

Ce projet croise les dimensions de création sonore et d’éducation à l’environnement. Les élèves participants sont invités à imaginer et réaliser des podcast documentaires ou imaginaires à partir de leur découverte du bocage de Noirlac, des interactions entre les végétaux, les animaux et l’homme par le prisme du son.

Artistes : Jean-Christophe Désert, compositeur / Benjamin Payet, médiateur nature de Noirlac

Participants : Collèges Axel Khan (Chateaumeillant)

Avec le soutien financier du Conseil Départemental du Cher dans le cadre de l’Offre Educative

Abbaye de Noirlac Route de Noirlac, 18200 Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire 02 48 62 01 01 http://www.abbayedenoirlac.fr https://www.facebook.com/abbaye.denoirlac;https://twitter.com/ANoirlac Construite vers 1150 par un petit groupe de moines venus de l’abbaye de Clairvaux (Bourgogne), l’abbaye de Noirlac est une véritable référence de l’héritage cistercien, symbole de l’idéal diffusé par saint Bernard en Europe. Elle est l’un des ensembles monastiques les mieux conservés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Abbaye de Noirlac