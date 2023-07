Installation « Le Son d’Histoire » Abbaye de Noirlac Bruère-Allichamps, 16 septembre 2023, Bruère-Allichamps.

Installation « Le Son d’Histoire » 16 et 17 septembre Abbaye de Noirlac

Projet pluridisciplinaire, la conception de l’installation Le Son d’Histoires a associé différents artistes à plusieurs groupes de jeunes avec pour objectif la réalisation d’une émission radiophonique à la manière d’Affaires sensibles, en lien avec l’histoire de l’abbaye de Noirlac.

Fiction littéraire, travail journalistique et création sonore : la restitution prendra la forme d’une édition papier et de podcasts, à découvrir notamment lors des Journées Européennes du Patrimoine 2023 à l’abbaye de Noirlac.

Artiste : Jean-Christophe Désert, compositeur, Dominique Delajot, journaliste, Karin Serres, auteur et Estelle Bezault, mise en voix, mille univers éditeur

Participants : Collège Axel Khan (Chateaumeillant), EPIDE, Protection Judiciaire de la Jeunesse, Centre social Le Loccal

Dans le cadre du dispositif départemental Lez Arts Ô Collège et avec le soutien financier de la fondation Engagement Médias pour les Jeunes.

Abbaye de Noirlac Route de Noirlac, 18200 Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire 02 48 62 01 01 http://www.abbayedenoirlac.fr https://www.facebook.com/abbaye.denoirlac;https://twitter.com/ANoirlac Construite vers 1150 par un petit groupe de moines venus de l’abbaye de Clairvaux (Bourgogne), l’abbaye de Noirlac est une véritable référence de l’héritage cistercien, symbole de l’idéal diffusé par saint Bernard en Europe. Elle est l’un des ensembles monastiques les mieux conservés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Abbaye de Noirlac