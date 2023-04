Duo NAWAL et Catherine BRASLASVKI « Roses des Vents » à l’Abbaye de Noirlac (18) Abbaye de Noirlac, 11 mai 2023, Bruère-Allichamps.

Roses des vents – Musiques sacrées du monde

Quand une spécialiste de musiques anciennes et sacrées rencontre une Comorienne imprégnée des traditions musicales de son pays, cela donne Roses des Vents, périple spatio-temporel autant que spirituel.

Est-il possible de traverser le temps, mais aussi l’espace ? Pour la musique, sans doute : autant que de renouer le passé et le présent, celle-ci est capable d’abolir les frontières géographiques, pour peu qu’elle soit portée avec une telle conviction, avec une telle foi.

Rencontre entre deux chanteuses et multi-instrumentistes singulières – Catherine Braslavsky, spécialiste de la musique médiévale et des musiques sacrées de toutes les latitudes, et Nawal Mlanao, l’une des plus belles voix des Comores -, entre musique soul soufie et souffles grégoriens, Roses des Vents est une rencontre haute en couleurs et en émotions, faisant rimer spiritualité et universalité.

Nawal Mlanao , chant – gambusi – guitare – daf – halo pan – bols tibétains – sanza /

Dans le cadre des Matinales de l’Abbaye de Noirlac avec :

à 10h30 / CONFÉRENCE > Le passé est un événement

Mireille Séguy, spécialiste de littérature médiévale

Pierre Bayard, psychanalyste et écrivain

Pour quelles raisons s’intéresser à des époques révolues, et dans quel but ?

Cette conférence est la deuxième du cycle « Des Moyens Âges contemporains » conçu avec l’historien Patrick Boucheron, professeur au Collège de France.

