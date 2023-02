Nuit de la chouette Abbaye de Noirlac Bruère-Allichamps Catégories d’Évènement: Bruère-Allichamps

Cher

Nuit de la chouette Abbaye de Noirlac, 4 mars 2023, Bruère-Allichamps. Nuit de la chouette Samedi 4 mars, 18h00 Abbaye de Noirlac

GRATUIT

Découvrir les chouettes, hiboux et autres animaux nocturnes qui peuplent le site de Noirlac. Abbaye de Noirlac Noirlac – 18200 Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire Découvrir les chouettes, hiboux et autres animaux nocturnes qui peuplent le site de Noirlac.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T18:00:00+01:00

2023-03-04T20:00:00+01:00 Dominique Lavalette

