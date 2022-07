Du son à la matière Abbaye de Noirlac Bruère-Allichamps Catégories d’évènement: Bruère-Allichamps

Du son à la matière Abbaye de Noirlac, 17 septembre 2022, Bruère-Allichamps. Du son à la matière 17 et 18 septembre Abbaye de Noirlac Une installation qui invite à écouter un paysage sonore et à découvrir les créations plastiques des étudiants impliqués dans ce projet. Abbaye de Noirlac Route de Noirlac, 18200 Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire

02 48 62 01 01 http://www.abbayedenoirlac.fr https://www.facebook.com/abbaye.denoirlac;https://twitter.com/ANoirlac Construite vers 1150 par un petit groupe de moines venus de l’abbaye de Clairvaux (Bourgogne), l’abbaye de Noirlac est une véritable référence de l’héritage cistercien, symbole de l’idéal diffusé par saint Bernard en Europe. Elle est l’un des ensembles monastiques les mieux conservés. Artiste : Jean-Christophe Désert, compositeur / Participants : Lycée Alain-Fournier (Bourges) / Dans le cadre du dispositif Aux Arts Lycéens et Apprentis !

