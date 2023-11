FESTIVAL LES VOIX DE NOËL- ABBAYE DE NIEUL SUR L’AUTISE Abbaye de Nieul Rives-d’Autise, 20 décembre 2023, Rives-d'Autise.

Rives-d’Autise,Vendée

Ensemble Khéops et Maureen Dor – Jeu pas sorcier Quand petits et grands jouent à l’apprenti sorcier !.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . .

Abbaye de Nieul

Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire



Ensemble Khéops et Maureen Dor – Jeu pas sorcier When young and old play the sorcerer?s apprentice!

Ensemble Khéops et Maureen Dor – Jeu pas sorcier ¡Cuando jóvenes y mayores juegan al aprendiz de brujo!

Ensemble Khéops und Maureen Dor – Jeu pas sorcier Wenn Groß und Klein den Zauberlehrling spielen!

Mise à jour le 2023-11-08 par Vendée Expansion