Contes et Histoires à l’Abbaye de Montmajour Abbaye de Montmajour Arles, 27 décembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Venez participer à Contes et Histoires à l’abbaye de Montmajour ! Cette année encore l’abbaye de Montmajour participe à MARINS DE MONTMAJOUR.

2023-12-27 15:00:00 fin : 2024-01-03 . EUR.

Abbaye de Montmajour Route De Fontvieille

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and take part in Contes et Histoires at Montmajour Abbey! Once again this year, Montmajour Abbey is taking part in MARINS DE MONTMAJOUR

¡Participe en Contes et Histoires en la Abadía de Montmajour! Un año más, la Abadía de Montmajour participa en MARINS DE MONTMAJOUR

Nehmen Sie an Contes et Histoires in der Abtei von Montmajour teil! Auch dieses Jahr nimmt die Abtei von Montmajour wieder an MARINS DE MONTMAJOUR teil

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme d’Arles