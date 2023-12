Mémoires de photographes Abbaye de Montmajour Arles, 27 novembre 2023, Arles.

Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-27 10:00:00

fin : 2024-05-15 17:00:00

Exposition du photographe Philip Heying. Le public découvrira un ensemble de photographies en noir et blanc de l’abbaye de Montmajour et du site archéologique de Glanum de Saint-Rémy de Provence.

L’abbaye de Montmajour inspire les photographes, et artistes plasticiens depuis plusieurs décennies. Parfois, les prises de vues sont issues de commandes, comme cela fut le cas avec Philip Heying dans le cadre d’un partenariat avec Les rencontres de la photographie d’Arles et le centre des monuments nationaux en 1991. Les photographies présentées dans l’exposition n’avaient pas été sorties de réserves de l’abbaye depuis le festival de 1991. Pendant le confinement, des recherches ont été entreprises sur l’artiste, afin d’essayer d’entrer en contact avec lui. N’ayant aucune cordonnée de ce dernier, une bouteille à la mer a été lancée via les réseaux sociaux. Depuis son Kansas natal, Philip Heying a répondu présent, et a pu expliquer le contexte de son travail à l’abbaye, ce qui a permis aux équipes de l’abbaye de présenter ces photographies plus de 30 ans après leurs réalisations.

Abbaye de Montmajour Route De Fontvieille

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-20 par Office de Tourisme d’Arles