Ciné-danse 4 à l’ Abbaye de Montmajour – Soirée projection Abbaye de Montmajour Arles, 14 octobre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

L’abbaye de Montmajour et le festival Phare vous invitent au « Ciné-danse, acte 4 », avec en préambule une déambulation chorégraphique de la Compagnie Humaine avec des habitants de la ville d’Arles !.

2023-10-14 14:00:00 fin : 2023-10-14 . EUR.

Abbaye de Montmajour Route De Fontvieille

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Montmajour Abbey and the Phare Festival invite you to « Ciné-danse, acte 4 », with a choreographic stroll by Compagnie Humaine with local residents!

La Abadía de Montmajour y el Festival Phare le invitan a « Ciné-danse, acte 4 », ¡con preludio de un paseo coreográfico de la Compagnie Humaine con los habitantes de Arles!

Die Abtei von Montmajour und das Phare-Festival laden Sie zu « Ciné-danse, acte 4 » ein. Den Auftakt bildet eine choreografische Wanderung der Compagnie Humaine mit Einwohnern der Stadt Arles!

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme d’Arles