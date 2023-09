Visitez l’Abbaye en famille Abbaye de Montmajour Arles, 25 août 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Vous en avez assez des longues visites ennuyeuses où le guide s’écoute parler ? Vous aimeriez un peu plus d’interaction et un niveau adapté aux enfants ? Les visites famille de l’abbaye de Montmajour ont été conçues pour vous !.

2023-08-25 16:15:00 fin : 2023-08-25 . EUR.

Abbaye de Montmajour Route De Fontvieille

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Tired of long boring tours where the guide listens to himself talk? Would you like a little more interaction and a level adapted to children? The family tours of Montmajour Abbey have been designed for you!

¿Está cansado de las largas y aburridas visitas guiadas en las que el guía se escucha hablar a sí mismo? ¿Le gustaría un poco más de interacción y un nivel adaptado a los niños? Las visitas en familia de la Abadía de Montmajour están pensadas para usted

Haben Sie genug von langen, langweiligen Führungen, bei denen der Führer sich selbst beim Reden zuhört? Sie hätten gerne etwas mehr Interaktion und ein kindgerechtes Niveau? Die Familienführungen der Abtei Montmajour wurden für Sie konzipiert!

Mise à jour le 2023-09-01 par Office de Tourisme d’Arles