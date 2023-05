Rendez-vous aux jardins à l’abbaye de Montmajour Abbaye de Montmajour, 3 juin 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Le temps d’un week-end, visitez l’abbaye de Montmajour sous un autre angle. Celui du jardin..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-04 . EUR.

Abbaye de Montmajour Route De Fontvieille

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For a weekend, visit Montmajour Abbey from a different angle. The garden.

Durante un fin de semana, visite la abadía de Montmajour desde otro ángulo. En el jardín.

Besuchen Sie an einem Wochenende die Abtei von Montmajour aus einem anderen Blickwinkel. Den des Gartens.

Mise à jour le 2023-05-25 par Office de Tourisme d’Arles