Contes et Histoires : Marins de Montmajour Abbaye de Montmajour Arles, 27 décembre 2023, Arles.

Contes et Histoires : Marins de Montmajour 27 décembre 2023 et 3 janvier 2024 Abbaye de Montmajour 4€ pour les enfants et 8€ pour les adultes

Sur les murs de l’Abbaye, voguent de mystérieux graffiti : une flotte de navires gravés par des marins. Embarquons ensemble à leur bord pour un voyage fantastique, à la rencontre de créatures étranges, et suivons-les dans leurs aventures sur les flots de nos imaginaires.

La comédienne Marie Vauzelle sera accompagnée du jeune chanteur et guitariste Arthur Kamoun, et du dessinateur Olivier Durand, dont les dessins faits en direct seront projetés sur les parois de l’abbaye.

Conte : Marie Vauzelle

Guitare et voix : Arthur Kamoun

Dessin en direct : Olivier Durand

A partir de 5ans

réservation en ligne

Abbaye de Montmajour Route de Fontvieille, RD 17, 13200 Arles Arles 13200 Le Trébon Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 54 64 17 http://www.abbaye-montmajour.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/produits-seances?site=2130760906440401424&famille=2330757101980400926 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-27T15:00:00+01:00 – 2023-12-27T16:00:00+01:00

2024-01-03T15:00:00+01:00 – 2024-01-03T16:00:00+01:00

spectacle famille

Centre des monuments nationaux