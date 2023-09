Ciné-Danse Acte 4 Abbaye de Montmajour Arles, 14 octobre 2023, Arles.

Ciné-Danse Acte 4 Samedi 14 octobre, 14h00 Abbaye de Montmajour 10€ et 8€ (étudiants, demandeurs d’emploi, -18 ans)

L’abbaye de Montmajour et le festival Phare présentent « Ciné-danse, acte 4 », avec en préambule une déambulation chorégraphique de la Compagnie Humaine avec des habitants de la ville d’Arles. Cette déambulation est le résultat d’un atelier qui sera animé par Cécile Robin Prévallée à l’abbaye les 7, 8 et 14 octobre.

Le programme de courts métrages :

• « Final » de Irène Jouannet / Fiction / France / 1989 / 14’

• « Genese Urbaine » de Fu Le / Fiction / France, Vietnam / 2022 /18’

• « Ghosts – Rone x (LA)HORDE » de Marine Brutti, Jonathan Debrouwer, Arthur Harel, Spike Jones / Fantastique / France, États-Unis / 2022 / 8’ Sur une proposition du Festival International Music & Cinema Marseille

• « Et maintenant ? » de Cécile Rogue / Docu-fiction / France / 2023 / 16’

• « Angoisse » de Blanca Li / Fiction France / 1998 / 7’

• « Beyond the sea » de Hippolyte Leibovici / Fiction / 2023 / 25’

• « La demi-Saison » de Damien Collet / Belgique / Animation / 2014 / 12’

Abbaye de Montmajour Abbaye de montmajour Arles 13200 Trébon Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

