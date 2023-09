C.L.I.M.A.T Comment limiter l’impact des modifications climatiques sur l’architecture et le territoire ? du Delta du Rhône au Delta du Bengale Abbaye de Montmajour Arles, 14 octobre 2023, Arles.

C.L.I.M.A.T Comment limiter l’impact des modifications climatiques sur l’architecture et le territoire ? du Delta du Rhône au Delta du Bengale Samedi 14 octobre, 10h00 Abbaye de Montmajour Ouvert de 10h – 17h, Fermée le lundi, Dernier accès au monument une heure avant la fermeture – Tarif: 6€ Gratuité Moins de 18 ans 18-25 ans, Personne handicapée et son accompagnateur Demandeur d’emploi, bénéficiaires RMI, RSA, aide sociale Journalistes

L’exposition « CLIMAT : Comment Limiter l’Impact des Modifications climatiques sur l’Architecture et le Territoire ? » présentée dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture associe trois expositions, deux sur le territoire de la ville historique d’Arles, (un workshop de l’Ecole d’architecture de Marseille et une résidence de la Maison de l’Architecture et de la Ville de Provence Alpes Côte d’Azur) et un Workshop présenté par le Parc Naturel Régional de Camargue et l’association RAW sur le territoire camargais).

Le Delta du Rhône est un territoire vulnérable soumis à des dynamiques similaires à celles de tous les deltas du monde, faits de paysages changeants, entre risques et proximité avec la nature. A travers l’exploration du delta du Rhône et celui du Bengale, l’exposition aborde notre compréhension des défis auxquels sont confrontés les deltas et ouvre la réflexion vers un modèle spatial qui tienne compte à la fois du contexte biophysique et des cultures matérielles et immatérielles qui peuplent ces fascinants espaces.

Du 14 octobre au 6 novembre.

Abbaye de Montmajour Rte de Fontvieille, 13280 Arles Arles 13200 Trébon Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

RISK ARCHITECTURE WORKSHOP