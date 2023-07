Montmajour à la lueur de l’été Abbaye de Montmajour Arles, 20 juillet 2023, Arles.

Montmajour à la lueur de l’été 20 juillet et 17 août Abbaye de Montmajour sur réservation

Le temps de deux soirées, Montmajour joue les prolongations !

Profitez-en pour venir visiter ou revisiter l’abbaye de Montma­jour et ses expositions présentées dans le cadre des rencontres d’Arles à la lumière du coucher de soleil.

À cette occasion des visites familles et thématiques vous seront proposées et un Food truck est installé à la porterie sur le circuit de visite.

PROGRAMME

Visite famille : A la rescousse des vitraux de l’abbaye

Un terrible mistral a emporté la semaine dernière les vitraux de l’abbatiale. Et Bérenger, le maître verrier est absent ! Comment faire ?

Guidés par un animateur du patrimoine, les plus jeunes seront sollicités au cours d’une visite découverte de l’abbaye pour montrer tous leurs talents et reconstituer un échantillon de vitrail. 9 épreuves les attendent sur un parcours ludique et dynamique. Sauront-ils se montrer à la hauteur de la tâche ?

Dates & horaires : le 20 juillet et 17 aout à 18h

Visite thématique : a la lueur de l’été

Les agents de l’abbaye vous invite à découvrir le monument le temps d’une visite à la lueur de l’été. Découvrez l’abbaye, son histoire et son architecture autrement !

Dates et horaires : le 20 juillet et 17 aout à 18h30

Abbaye de Montmajour Abbaye de montmajour Arles 13200 Trébon Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.abbaye-montmajour.fr/agenda/montmajour-a-la-lueur-de-l-ete »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T18:00:00+02:00 – 2023-07-20T20:30:00+02:00

2023-08-17T18:00:00+02:00 – 2023-08-17T20:30:00+02:00

visites fin de journée

A.Gorioux / CMN