Lectures en Arles – Pierre Ducrozet & Rubin Steiner Abbaye de Montmajour, 14 juin 2023, Arles.

PIERRE DUCROZET & RUBIN STEINER

Variations de Paul de Pierre Ducrozet

Des vibrations autour des Variations de Paul (Actes Sud, 2022) : la prose énergique, farouche et sensuelle de Pierre Ducrozet, portée par la voix de l’auteur lui-même, ira de concert avec les sonorités électro de Rubin Steiner, qui en révèleront la puissante musicalité.

Après L’invention des corps et Le grand vertige, toujours en phase avec les vibrations du monde, Pierre Ducrozet change de focale pour raconter une famille dont l’astre vital est la musique, une famille où l’amour (et les malentendus) circulent dans toutes les tonalités. Où l’on retrouve son énergie, sa plasticité, sa vitesse au service d’une profondeur nouvelle dans une anti-saga affranchie des modèles, une histoire intime, sauvage et informelle de la musique au XXe siècle, un roman qui danse et qui sonne comme un concert et une tempête. Au plus près des personnages, dans l’exploration de ce qui les lie et les délie, Variations de Paul nous happe et nous bouleverse.

Venez prêter l’oreille au récit rythmé d’un siècle de musique, et embarquez dans une aventure synesthésique, où les sons se lisent et les mots s’écoutent.

“Placé sous les signes conjugués de la musique et de la grâce, le nouveau roman de Ducrozet confirme son talent de virtuose et son approche profonde de la littérature. […] On reconnaît, dès les premières pages de Variations de Paul, le style sans égal de Pierre Ducrozet. Des phrases qui filent, se condensent ou se précipitent ; des mots qui s’entrechoquent, créent des sensations profondes, images, sons.”

Yann Perreau, LES INROCKUPTIBLES

Ouverture des portes à 18H30.

Abbaye de Montmajour Route de Fontvieille, RD 17, 13200 Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Lecture Pierre Ducrozet

