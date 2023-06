Du jardin des moines au jardin sauvage Abbaye de Montmajour Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

À l'occasion de la manifestation Rendez-vous aux jardins, l'abbaye de Montmajour (Arles) vous invite à venir participer à des visites, dans les anciens jardins des moines.

Lorsque les moines partent de Montmajour au 18e siècle ils laissent derrière eux les jardins. Peu à peu abandonnés à la nature sauvage, il est aujourd’hui difficile de lire leur organisation. Pourtant on sait qu’il y avait là vergers et oliveraies. Les monastères bénédictins abritaient des jardins riches d’une grande diversité végétale.

Les meilleurs témoins de ces temps passés sont sûrement les plantes sauvages qui poussent aujourd'hui autour de l'abbaye. De l'enclos de l'ermite aux grands jardins mauristes, nous découvrirons l'histoire des jardins de l'abbaye en observant ces plantes qui y poussent toujours.

