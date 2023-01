Visites thématiques de Montmajour Abbaye de Montmajour Arles Catégories d’Évènement: Arles

Tous les week-ends les agents de l’abbaye de Montmajour vous proposent des visites thématiques pour partir à la découverte du monument ! Abbaye de Montmajour Route de Fontvieille, RD 17, 13200 Arles Le Trébon Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 54 64 17 http://www.abbaye-montmajour.fr/ Tout au long de l’année, les agents de l’abbaye de Montmajour vous proposent sur les week-ends et vacances scolaires un ensemble de visites thématiques pour partir à la découverte du monument. Découvrez tout de suite le programme ! Les week-ends au Cloître Le cloitre de Montmajour s’ouvre aux visiteurs le temps d’une visite ! Partez à la découverte des créatures fantastiques qui y habitent et laissez-vous conter les histoires que les chapiteaux racontent.

Dates : Le 24 janvier à 14h30 et le 4, 7 et 19 février à 11h Les graffitis Partez à la découverte des nombreux graffitis médiévaux de l’Abbaye de Montmajour. De graffitis maritimes en marques de tâcherons, les mystérieuses inscriptions n’auront plus de secrets pour vous.

Dates : le 28 et 31 janvier, le 28 février à 11h L’art roman provençal : romain ou médiéval ? L’héritage de l’Antiquité dans l’architecture et la sculpture en Provence Les vestiges de l’époque romaine ont inspiré les bâtisseurs du Moyen Age, permettant en Provence le développement d’un style roman particulier fortement teinté d’antiquité. Mais de quelle nature est cette filiation ? Venez découvrir le cloître de Montmajour dans ce qu’il a de plus authentiquement provençal : son esthétisme, ses ornements et son bestiaire sculpté. Dates : Le 28 février à 11h Les murmures des murs : Histoire(s) de traces En 1993, des graffitis marins de la fin du XIIe siècle sont découverts sur un mur du cloître de l’abbaye de Montmajour. Ce fut l’occasion d’une campagne de relevés de toutes les traces creusées au fil du temps sur les pierres du monument …

Cette visite propose de découvrir à partir de ces signes et graffitis multiples l’histoire de l’abbaye et de ceux qui l’ont traversée. Dates : Les 17 et 22 janvier 2023 à 11h Le bestiaire de Montmajour Le cloître de l’abbaye de Montmajour présente un bestiaire médiéval étendu: venez à la rencontre de ces créatures réelles ou imaginaires, qui n’attendent que vous ! Les enfants de tout âge sont les bienvenus, accompagnés d’un adulte.

Visite dès 6 ans

Dates : le 14 et 21 février à 11h Les Légendes de Montmajour Les anciens jardins de l’abbaye s’ouvrent le temps d’une visite. Le flan méridional du Montmajour est un lieu où sommeillent des légendes entourant la fondation du monastère. La présence de la chapelle Saint Pierre évoque son caractère sacré pour les anciens moines. Ses restanques, autrefois occupées par des oliviers et arbres fruitiers, évoquent sa fonction nourricière. Venez découvrir ce lieu rendu à la nature et son histoire du Moyen Age à nos jours.

Prévoir de bonnes chaussures. Visite soumise aux aléas climatiques.

Durée : 1h30 Dates : à venir Informations pratiques :

L’ensemble de ces visites sont proposées en complément de la visite libre et sont incluses dans le droit d’entrée du monument de 6€. Elles sont susceptibles d’être annulées en cas de mauvais temps ou absence du personnel.

Réservations via le site internet de l’abbaye.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-22T11:00:00+01:00

2023-02-28T12:00:00+01:00 Geoffroy Mathieu / CMN

