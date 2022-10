Meurtre Mystère à l’abbaye Abbaye de Montmajour Arles Catégories d’évènement: Arles

Le samedi 30 octobre, l’abbaye de Montmajour invite le public à venir participer à une murder Party animée par la compagnie Art & Cendres. Abbaye de Montmajour Abbaye de montmajour Trébon Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Meurtre mystère à l’Abbaye de Montmajour

Venez résoudre un meurtre mystère à l’abbaye de Montmajour ! Le samedi 30 octobre, l’abbaye de Montmajour invite le public à venir participer à une murder Party animée par la compagnie Art & Cendres.

Cette nuit, à la veille d’un important conseil régional pour déterminer l’avenir de l’abbaye, un paroissien respecté est retrouvé étranglé au milieu de la nef de la chapelle. À vous d’interroger les trois suspects ! Affutez votre raisonnement, débusquez leurs mensonges et récoltez les indices pour résoudre cette sordide affaire.

Le patrimoine à besoin de vous. Le centre des monuments nationaux se confronte à la communauté chrétienne local, vos réponses pourraient bien être le seul moyen de les départager…

2022-10-29T10:30:00+02:00

2022-10-29T16:00:00+02:00

