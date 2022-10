Atelier vitrail Abbaye de Montmajour, 26 octobre 2022, Arles.

Et si vous veniez réaliser votre vitrail à Montmajour ?

Abbaye de Montmajour Route de Fontvieille, RD 17, 13200 Arles Le Trébon Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 54 64 17 http://www.abbaye-montmajour.fr/

Les mercredi 26 octobre et 2 novembre l’abbaye de Montmajour invite le jeune public à partir de 7 ans, à découvrir le travail du verre et l’art du vitrail. Chaque participant sera invité à réaliser son vitrail et à repartir avec à la fin de l’atelier. Les ateliers seront animés par Clotilde Gontel.

Attention le nombre de place est limité, alors n’hésitez plus et venez découvrir l’art du vitrail à Montmajour !

Dates et horaires : les 26 octobre et 2 novembre à 10h15 et 14h

Tarifs : 4€/enfant et 8€/adulte

Durée : 2h

Réservation obligatoire via le site internet de l’abbaye.



A.Gorioux / CMN