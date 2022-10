Monument jeu d’enfant Abbaye de Montmajour Arles Catégories d’évènement: Arles

Monument jeu d’enfant Abbaye de Montmajour, 22 octobre 2022, Arles. Monument jeu d’enfant 22 et 23 octobre Abbaye de Montmajour

gratuit pour les moins de 18ans; 5€ pour les adultes

A l’occasion de Monument Jeu d’enfant, l’abbaye de Montmajour vous invite à venir jouer comme un enfant du Moyen Age en parcourant les différents stands placés au sein du monument ! Abbaye de Montmajour Route de Fontvieille, RD 17, 13200 Arles Le Trébon Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 54 64 17 http://www.abbaye-montmajour.fr/ Les 22 et 23 octobre 2022, oubliez le XXIe et ses technologies modernes pour vous replonger dans l’ambiance médiévale. Grâce aux Médiévales des Arcs sur Argens, jouez comme un enfant du Moyen Age : apprenez à tirer à l’arbalète et initiez-vous au combat des chevaliers, montrez votre habileté dans des jeux d’adresse et soyez adoubés comme un vrai paladin. Les stands seront placés dans l’enceinte de l’impressionnante abbaye de Montmajour et vous permettront de découvrir le lieu tout en vous amusant. INFORMATIONS PRATIQUES :

Dates : le 22 octobre de 14h-16h30 et 23 octobre 2021 de 10h15 à 16h30. Tarif : gratuit pour les enfants, 5€ pour l’adulte accompagnant. Pas de réservation

