La boutique de Montmajour

Le 15 décembre on vous invite à venir découvrir dans la boutique de l’abbaye, les produits du Moulin de la coquille. Huile d’olives verte ou noir, Olives … tout est produit non loin de Montmajour ! Cette présentation sera effectuée par Mme Sirvent du domaine « Le Moulin de la coquille ». ça peut donner des idées de cadeaux pour les fêtes de fin d’année, non ?

On vous donne rendez-vous entre 10h et 12h et l’entrée est gratuite !

Abbaye de Montmajour route de Fontvieille, 13200 Arles 04.90.54.64.17 https://www.abbaye-montmajour.fr/

2023-12-15T10:00:00+01:00 – 2023-12-15T12:00:00+01:00

© Julie Vandal / CMN