Atelier Orfèvrerie Mercredi 1 novembre, 10h00, 14h00 Abbaye de Montmajour

Et si vous profitiez des vacances d’automne pour venir découvrir l’art de l’orfèvrerie avec les techniques d’un orfèvre du moyen-âge ? Le mercredi 1er novembre, l’abbaye propose un atelier pour les enfants et leurs parents sur l’art de l’orfèvrerie, les secrets des métaux, des minéraux, et des émaux. Au cours de cet atelier les enfants pourront réaliser sur une feuille dorée ou argentée un motif médiéval utilisant la ciselure en repoussé.

Abbaye de Montmajour route de Fontvieille, 13200 Arles 04.90.54.64.17 https://www.abbaye-montmajour.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-01T10:00:00+01:00 – 2023-11-01T12:30:00+01:00

2023-11-01T14:00:00+01:00 – 2023-11-01T16:30:00+01:00

