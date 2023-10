Atelier taille de pierre Abbaye de Montmajour Atelier taille de pierre Abbaye de Montmajour, 25 octobre 2023, . Atelier taille de pierre Mercredi 25 octobre, 10h00, 14h00 Abbaye de Montmajour Pendant les vacances de la toussaint, l’abbaye de Montmajour propose aux enfants à partir de 8 ans de venir pratiquer la taille de pierre. Ils pourront découvrir le travail de ces bâtisseurs qui ont construit l’abbaye. Comment construisait-on une abbaye au moyen-âge ? Quels outils étaient utilisés au Moyen-Age pour tailler la pierre ? A la fin de l’atelier vous connaîtrez tous les secrets de la taille de pierre et vous repartirez avec votre bloc gravé. Abbaye de Montmajour route de Fontvieille, 13200 Arles 04.90.54.64.17 https://www.abbaye-montmajour.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T10:00:00+02:00 – 2023-10-25T12:30:00+02:00

2023-10-25T14:00:00+02:00 – 2023-10-25T16:30:00+02:00 © Antoinette Gorioux / CMN Détails Autres Lieu Abbaye de Montmajour Adresse route de Fontvieille, 13200 Arles Lieu Ville Abbaye de Montmajour latitude longitude 43.70506;4.663731

