C.L.I.M.A.T : Comment Limiter l’Impact des Modifications climatiques sur l’Architecture et le Territoire ? 13 octobre – 5 novembre Abbaye de Montmajour

Du 13 octobre au 5 Novembre, En partenariat avec la DRAC PACA, l’école nationale supérieure d’architecture de Marseille, Raw – Risk & Architecture Workshop et la MAV PACA – Maison de l’architecture et de la ville PACA et sa résidence d’architecture Acclimatation(s), l’abbaye de Montmajour vous invite à venir découvrir l’exposition « CLIMAT : Comment Limiter l’Impact des Modifications climatiques sur l’Architecture et le Territoire ? » présentée dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture.

Les enjeux environnementaux sont au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Le thème de cette 8ème édition des Journée Nationales de l’Architecture, « architecture et transition écologique », souligne l’importance qu’accorde le Ministère de la Culture à ces questions.

À travers trois projets menés durant l’année 2023 et soutenus par la DRAC PACA, l’exposition se propose de questionner le territoire arlésien et camarguais sous le prisme des enjeux environnementaux locaux et globaux. En portant un regard d’experts sur notre territoire, les étudiants et professionnels de l’architecture et de l’environnement nous permettent d’entrevoir des solutions et des perspectives pour aider à agir dès maintenant sur notre cadre de vie afin d’accompagner le changement climatique tout en valorisant un patrimoine architectural et naturel exceptionnel.

L’exposition est présentée dans le réfectoire et la salle capitulaire.

Abbaye de Montmajour route de Fontvieille, 13200 Arles 04.90.54.64.17 https://www.abbaye-montmajour.fr/

2023-10-13T10:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00

2023-11-05T10:00:00+01:00 – 2023-11-05T17:00:00+01:00

