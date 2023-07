Ouverture exceptionnelle de l’abbaye de Melleray Abbaye de Melleray La Meilleraye-de-Bretagne, 16 septembre 2023, La Meilleraye-de-Bretagne.

Ouverture exceptionnelle de l’abbaye de Melleray 16 et 17 septembre Abbaye de Melleray Entrée libre

Visite libre

Ouverture exceptionnelle de l’abbaye. Vous suivrez un parcours aménagé comme un petit musée de l’église-abbatiale au cloître, en passant par la salle du chapitre, le majestueux hall à damier, le couloir des complies… Vous pourrez aussi accéder aux extérieurs : verger, potager, cimetière des moines, étang, etc.

Visite guidée historique

Départ toutes les 30 minutes. Tarif : 5€/adulte ; 3€ pour les 12-18 ans/étudiants/demandeurs d’emploi ; gratuit pour les moins de 12 ans.

Entrez dans l’univers des moines le temps d’une visite guidée ! En traversant le monastère et en écoutant les anecdotes du lieu, vous traverserez aussi les différentes époques de l’histoire de cette abbaye cistercienne du XIIème siècle (fondation, commende, Révolution, âge d’or, passation à la Communauté du Chemin Neuf). Bientôt l’abbaye n’aura plus de secret pour vous !

Les enfants peuvent demander un questionnaire d’enquête à remplir tout au long de la visite. Surprise à l’arrivée pour les plus malins !

Activités

De nombreuses activité sont proposées au cours des deux après-midi :

visite du potager et du verger

atelier de fabrication de bougie en cire d’abeille (pour les enfants)

expositions de tableaux de peintres locaux

projection du film Dans les pas des moines sur l’histoire de l’abbaye

office de vêpres avec la communauté (le samedi à 17h30)

vente des produits de l’abbaye

boutique (produits de l’abbaye, artisanat monastique, librairie).

Abbaye de Melleray 44520 La Meilleraye-de-Bretagne La Meilleraye-de-Bretagne 44520 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Communauté du Chemin Neuf