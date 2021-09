Abbaye de Melleray Abbaye de Melleray, 18 septembre 2021, La Meilleraye-de-Bretagne.

L’abbaye cistercienne Notre-Dame de Melleray est, depuis sa fondation vers 1140, un lieu de silence, de prière et d’accueil spirituel, aujourd’hui habité par la communauté catholique du Chemin Neuf. La richesse de l’architecture reflète les 900 ans d’histoire de l’abbaye : de la beauté épurée de l’église abbatiale cistercienne, au paisible aplomb du porche d’accueil (tous deux du XIIe) ; du silence habité du cloître (XIXe), jusqu’au charme soigné des salons classés et de l’escalier d’honneur (XVIIIe). La visite vous fait entrer dans le mystère de la vie des moines cisterciens, du XIIe au XXIe siècle, et vous permet de découvrir la communauté du Chemin Neuf qui habite le lieu aujourd’hui. Un film de 20 minutes présente le quotidien de prière et de travail à l’abbaye. Le magasin de l’abbaye propose des produits de l’artisanat monastique, des cosmétiques naturels, et les productions du verger de l’abbaye. Visite libre, visite guidée (14h30 – 15h30 et 16h30) et animation autour de l’apiculture Visite libre gratuite – Animation : 5€ par adulte – 3 € pour les 12-18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi – gratuit pour les -12 ans

Portes ouvertes sur neuf siècles de paix, de prière et de beauté, joyau du patrimoine régional, classée Monument Historique

Abbaye de Melleray 44520 La Meilleraye-de-Bretagne La Meilleraye-de-Bretagne Loire-Atlantique



