Le wutao est un art corporel. C’est une expérience sensorielle basée sur le mouvement ondulatoire de la colonne vertébrale. Peu à peu lors de cette initiation, le mouvement devient danse, le geste devient sentiment et tout le corps s’harmonise à l’unisson de vos sensations, de votre cœur et de votre esprit. L’âme du corps s’éveille, la beauté s’invite et avec elle : un état favorable à la contemplation qui permet d’entrer en résonance avec l’architecture des salles de l’abbaye : pure, aérienne, sobre et humble.

Samedi 16 septembre à 10h30 / Ado et adultes / Durée : 2h / Gratuit / Sur réservation / Venir dans une tenue confortable

Abbaye de Maubuisson Avenue Richard-de-Tour 95310 Saint-Ouen-l’Aumône Saint-Ouen-l’Aumône 95310 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 33 85 00 http://www.valdoise.fr/2013-l-abbaye-de-maubuisson.htm http://www.facebook.com/maubuisson [{« type »: « link », « value »: « https://marketplace.awoo.fr/853/Product?reference=LOV095000085320230704143854″}] De cette ancienne abbaye cistercienne de femmes (Notre-Dame-La-Royale), fondée par Blanche de Castille, subsistent la grange (bâtiment au volume impressionnant) et une partie du carré claustral (salle capitulaire, parloir, salle des religieuses et latrines). Les salles abbatiales sont voûtées d’ogives, ornées de vitraux et de terre cuite glaçurée verte et jaune. Le parc de 10 hectares présente des vestiges archéologiques et des aménagements hydrauliques anciens. Depuis 2001, l’abbaye médiévale de Maubuisson est dédiée aux arts plastiques et visuels, mis en relation avec le patrimoine architectural. Cette redéfinition de l’abbaye en site d’art contemporain pose la question de l’articulation entre le patrimoine architectural et la création artistique. A15 direction Cergy-Pontoise sortie Saint-Ouen l’Aumône Centre Train depuis gare du Nord ou RER C direction Pontoise, arrêt »Saint-Ouen l’Aumône » puis 10 minutes à pied en suivant la rue Guy-Sourcis

