En s’inspirant de la méthode lyengar®, expérimentez le yoga face aux œuvres de Félicie d’Estienne d’Orves. En lien avec les recherches de l’artiste, méditez sur notre Univers au travers de la pratique du Surya Namascar, la salutation au soleil yogique, dans laquelle les asanas sont combinés avec le pranayama.

Ados / Adultes

Tous niveaux

Durée : 2 h

Tarif : 5 €

Abbaye de Maubuisson Avenue Richard-de-Tour 95310 Saint-Ouen-l'Aumône Saint-Ouen-l'Aumône 95310 Val-d'Oise Île-de-France 01 34 33 85 00

LE PARC Le domaine de Maubuisson abrite les bâtiments et vestiges de l'abbaye cistercienne « Notre-Dame-La-Royale », fondée en 1236 par la reine Blanche de Castille (1188-1252). Le parc est inscrit sur la liste de l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

LE CENTRE D'ART Aujourd'hui dédiée à l'art contemporain, l'abbaye produit de grandes expositions monographiques en prise directe avec le lieu.

