Visite guidée de l’exposition « Khépri, sortir au jour » de Félicie d’Estienne d’Orves 10 mai – 1 septembre Abbaye de Maubuisson Durée : 1 h / Tarif : 95€

Avec la lumière comme outil et sujet de recherches, Félicie d’Estienne d’Orves explore le cosmos à travers ses représentations dans l’histoire et dans certains mythes. Pour son exposition à l’Abbaye de Maubuisson, elle s’intéresse en particulier au soleil et à sa place dans la mythologie égyptienne, notamment autour de la figure divine Rê.

Après avoir découvert l’univers de Félicie d’Estienne d’Orves au cours de la visite guidée de l’exposition, les élèves s’installent en atelier pour créer une œuvre en lien avec les outils et les matériaux de prédilections de l’artiste : la lumière.

Pour les scolaires et périscolaires de la maternelle à l’enseignement supérieur / Durée : 1 h / Tarif : 95€

Abbaye de Maubuisson Avenue Richard de Tour 95310 Saint-Ouen l’Aumône Saint-Ouen-l’Aumône 95310 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 33 85 00 https://www.valdoise.fr/2013-abbaye-de-maubuisson.htm [{« type »: « phone », « value »: « 0134338500 »}, {« type »: « email », « value »: « abbaye.maubuisson@valdoise.fr »}]

2023-05-10T09:00:00+02:00 – 2023-05-10T12:00:00+02:00

2023-09-01T09:00:00+02:00 – 2023-09-01T12:00:00+02:00

CDVO Catherine Brossais