Val-d'Oise Le Cosmoball Abbaye de Maubuisson, 3 mai 2023, Saint-Ouen-l'Aumône. Le Cosmoball 3 mai 2023 – 5 juillet 2024 Abbaye de Maubuisson Tarif : 30€ par groupe Créé en 2008 par l’artiste Melik Ohanian, le Cosmoball® est une sculpture et une aire de jeu pour une partie de football singulière : 3 équipes s’affrontent sur un terrain circulaire…

A partir du CE1 / Durée : 1 h / Tarif : 30€ par groupe / Modalités : mise à disposition du matériel (ballon, chasubles, sifflet), ouverture d’avril à octobre. Sur réservation au 01 34 33 85 00 ou abbaye.maubuisson@valdoise.fr Abbaye de Maubuisson Avenue Richard de Tour 95310 Saint-Ouen l’Aumône Saint-Ouen-l’Aumône 95310 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 33 85 00 https://www.valdoise.fr/2013-abbaye-de-maubuisson.htm [{« type »: « phone », « value »: « 0134338500 »}, {« type »: « email », « value »: « abbaye.maubuisson@valdoise.fr »}] [{« link »: « mailto:abbaye.maubuisson@valdoise.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

