Présentation enseignants | Exposition de Félicie d’Estienne d’Orves Abbaye de Maubuisson, 6 avril 2023, Saint-Ouen-l'Aumône.

Présentation enseignants | Exposition de Félicie d’Estienne d’Orves Jeudi 6 avril, 17h00 Abbaye de Maubuisson Sur réservation

Avec la lumière comme outil et sujet de recherches, Félicie d’Estienne d’Orves explore le cosmos à travers ses représentations dans l’histoire et dans certains mythes. Pour son exposition à l’Abbaye de Maubuisson, elle s’intéresse en particulier au soleil et à sa place dans la mythologie égyptienne, notamment autour de la figure divine Rê.

Abbaye de Maubuisson Avenue Richard de Tour 95310 Saint-Ouen l’Aumône Saint-Ouen-l’Aumône 95310 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 33 85 00 https://www.valdoise.fr/2013-abbaye-de-maubuisson.htm [{« type »: « link », « value »: « https://marketplace.awoo.fr/853/Product/Index?reference=LOV095000085320230303103937&overrideCtx=d1b4c3b3-1dc5-44ca-9cb9-6d574d56b059#book »}, {« type »: « email », « value »: « peggy.vovos@valdoise.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 34 33 85 00 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T17:00:00+02:00 – 2023-04-06T18:00:00+02:00

2023-04-06T17:00:00+02:00 – 2023-04-06T18:00:00+02:00

mythologie Egypte

Soleil, février 2022 © Rainee Lee Tubbs-Colacurcio