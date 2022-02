Abbaye de Maubuisson : colloque sur l’exil et l’enfermement Abbaye de maubuisson Saint-Ouen-l'Aumône Catégories d’évènement: Saint-Ouen-l'Aumône

Ce samedi 5 février, à 14h, l’abbaye de Maubuisson organise un colloque autour du travail de l’artiste Rachel Labastie, précédé d’une visite de son exposition « Les Éloignées ». Il réunira historiens, documentaristes et auteurs pour échanger autour des notions de l’exil et de l’enfermement, thème de l’exposition de la plasticienne qui traite de l’histoire des reléguées de Guyane. Un épisode datant de la fin du 19e siècle où des centaines de femmes récidivistes ont été forcées à l’exil sur les terres de cette colonie et mises au bagne. Entrée gratuite sur réservation

