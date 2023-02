Visite libre à l’abbaye de Longues ! Abbaye de Longues, 2 juin 2023, Longues-sur-Mer.

Visite libre à l’abbaye de Longues ! 2 – 4 juin Abbaye de Longues

Rendez-vous aux jardins 2023 handicap moteur mi

Abbaye de Longues 15-17 rue de l’Abbaye, 14400 Longues-sur-Mer Longues-sur-Mer 14400 Calvados Normandie Parking sur place

A la sortie du village de Longues-sur-mer, l’ancienne abbaye Sainte-Marie, fondée au XIIe siècle, se cache le long de la petite route qui mène à Bayeux. Au premier abord, le visiteur n’en soupçonne ni l’importance ni la richesse. Franchie la première cour bordée par le logis abbatial, dont le noble fronton témoigne des remaniements réalisés au XVIIIe siècle, on découvre les vestiges importants de l’église, dont le chœur qui présente une élégante structure gothique, et un décor proche de celui de la cathédrale de Bayeux. Proviennent de l’église une exceptionnelle collection de pavés vernissés ainsi que trois rares plates-tombes de céramique. Les jardins qui se succèdent en contrebas, offrent une promenade de charme jusqu’au vivier des moines qui borde le domaine au sud. A proximité, s’élève un grand bâtiment médiéval, appelé réfectoire des moines mais dont l’usage était sans doute réservé à l’abbé et à ses hôtes. Il abrite d’intéressantes peintures murales du XIVe siècle, ainsi que de curieux graffitis d’objets cultuels. Des propriétaires passionnés par sa sauvegarde et sa mise en valeur se sont succédé à l’abbaye des années 1930 jusqu’à nos jours. La famille actuellement en charge du lieu déploie tous ses efforts pour faire connaître et aimer l’abbaye de Longues, en lien avec une association constituée d’habitants du village. Un gîte confortable et spacieux peut y être loué à la semaine pour 10 personnes. Un programme de manifestations historiques, culturelles et musicales notamment est organisé lors de la haute saison. L’abbaye a été sélectionnée en 2019 pour représenter la Région Normandie au loto du patrimoine : ainsi les travaux de remise en place d’un toit sur le chœur de l’église et le changement des ardoises du toit du réfectoire des moines commencent au printemps 2021 pour une fin prévue en 2022.

A la sortie du village de Longues-sur-mer, l’ancienne abbaye Sainte-Marie, fondée au XIIe siècle, se cache le long de la petite route qui mène à Bayeux. Au premier abord, le visiteur n’en soupçonne ni l’importance ni la richesse.

Franchie la première cour bordée par le logis abbatial, dont le noble fronton témoigne des remaniements réalisés au XVIIIe siècle, on découvre les vestiges importants de l’église, dont le chœur qui présente une élégante structure gothique, et un décor proche de celui de la cathédrale de Bayeux. Proviennent de l’église une exceptionnelle collection de pavés vernissés ainsi que trois rares plates-tombes de céramique.

Les jardins qui se succèdent en contrebas, offrent une promenade de charme jusqu’au vivier des moines qui borde le domaine au sud. A proximité, s’élève un grand bâtiment médiéval, appelé réfectoire des moines mais dont l’usage était sans doute réservé à l’abbé et à ses hôtes. Il abrite d’intéressantes peintures murales du XIVe siècle, ainsi que de curieux graffitis d’objets cultuels.

Des propriétaires passionnés par sa sauvegarde et sa mise en valeur se sont succédé à l’abbaye des années 1930 jusqu’à nos jours. La famille actuellement en charge du lieu déploie tous ses efforts pour faire connaître et aimer l’abbaye de Longues, en lien avec une association constituée d’habitants du village. Un gîte confortable et spacieux peut y être loué à la semaine pour 10 personnes.

Un programme de manifestations historiques, culturelles et musicales notamment est organisé lors de la haute saison. L’abbaye a été sélectionnée en 2019 pour représenter la Région Normandie au loto du patrimoine : ainsi les travaux de remise en place d’un toit sur le chœur de l’église et le changement des ardoises du toit du réfectoire des moines qui ont commencé au printemps 2021 se termineront en 2024.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T12:00:00+02:00

2023-06-04T18:00:00+02:00

© Yann Lefebvre & Philippe Tissier