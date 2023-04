16ème Edition du Festival Piano Pic 2023 Abbaye de l’Escaladieu, 22 juillet 2023, Bonnemazon.

Claire Marie Le Guay (Piano) : Très présente sur les scènes internationales, la pianiste Claire-Marie Le Guay est l’invitée de prestigieux orchestres : l’Orchestre de Paris, le London Philharmonic Orchestra, la Camerata Salzburg, Le New Japan Philharmonic, etc

Elle a joué sous la direction de chefs tels que Daniel Barenboim et Louis Langrée, et se produit régulièrement avec le violoncelliste François Salque. Après avoir obtenu les premiers prix de piano et de musique de chambre au CNSM de Paris, Claire-Marie Le Guay s’est perfectionnée auprès des plus grandes personnalités musicales, notamment Dmitri Bashkirov, Alicia de Larrocha et Andreas Staier. Victoire de la Musique en 1998, elle est également lauréate de nombreux concours internationaux parmi lesquels l’ARD de Münich et le Concours Maria Canals de Barcelone.

Claire-Marie Le Guay développe de nombreux projets pédagogiques pour le rayonnement de la musique auprès du public. Elle crée les Concerts Guidés, au cours desquels elle donne des clefs d’écoute sur les œuvres qu’elle interprète, joue aux côtés de Francis Huster dans la pièce Horowitz le pianiste du siècle..

2023-07-22 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-22 . .

Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Claire Marie Le Guay (Piano) : Very present on the international scene, the pianist Claire-Marie Le Guay is the guest of prestigious orchestras: the Orchestre de Paris, the London Philharmonic Orchestra, the Camerata Salzburg, the New Japan Philharmonic, etc

She has performed under conductors such as Daniel Barenboim and Louis Langrée, and regularly performs with cellist François Salque. After obtaining first prizes in piano and chamber music at the CNSM in Paris, Claire-Marie Le Guay studied with the greatest musical personalities, notably Dmitri Bashkirov, Alicia de Larrocha and Andreas Staier. Winner of the 1998 Victoire de la Musique, she has also won numerous international competitions, including the ARD in Munich and the Maria Canals Competition in Barcelona.

Claire-Marie Le Guay has developed numerous pedagogical projects to promote music to the public. She created the Concerts Guidés, during which she gives listening keys to the works she performs, and plays alongside Francis Huster in the play Horowitz le pianiste du siècle.

Claire Marie Le Guay (Piano) : La pianista Claire-Marie Le Guay está muy presente en la escena internacional, y ha sido invitada por prestigiosas orquestas como la Orquesta de París, la Orquesta Filarmónica de Londres, la Camerata de Salzburgo, la Nueva Filarmónica de Japón, etc

Ha tocado bajo la batuta de directores como Daniel Barenboim y Louis Langrée, y actúa regularmente con el violonchelista François Salque. Tras obtener los primeros premios de piano y música de cámara en el CNSM de París, Claire-Marie Le Guay se perfeccionó con las más grandes personalidades de la música, en particular Dmitri Bashkirov, Alicia de Larrocha y Andreas Staier. Fue galardonada con la Victoire de la Musique en 1998 y también ha ganado numerosos concursos internacionales, como el ARD de Múnich y el Concurso María Canals de Barcelona.

Claire-Marie Le Guay ha desarrollado numerosos proyectos educativos para promover la música entre el público. Ha creado los Concerts Guidés, durante los cuales da claves de audición de las obras que interpreta, y actúa junto a Francis Huster en la obra Horowitz le pianiste du siècle.

Claire Marie Le Guay (Klavier): Die Pianistin Claire-Marie Le Guay ist auf internationalen Bühnen sehr präsent und wird von renommierten Orchestern wie dem Orchestre de Paris, dem London Philharmonic Orchestra, der Camerata Salzburg, dem New Japan Philharmonic usw. eingeladen

Sie spielte unter der Leitung von Dirigenten wie Daniel Barenboim und Louis Langrée und tritt regelmäßig mit dem Cellisten François Salque auf. Nachdem sie den ersten Preis für Klavier und Kammermusik am CNSM in Paris erhalten hatte, bildete sich Claire-Marie Le Guay bei den größten Musikerpersönlichkeiten weiter, darunter Dmitri Bashkirov, Alicia de Larrocha und Andreas Staier. Sie ist Preisträgerin zahlreicher internationaler Wettbewerbe wie dem ARD-Wettbewerb in München und dem Maria-Canals-Wettbewerb in Barcelona und gewann 1998 den « Victoire de la Musique ».

Claire-Marie Le Guay entwickelt zahlreiche pädagogische Projekte, um die Musik in der Öffentlichkeit zu verbreiten. Sie hat die Concerts Guidés ins Leben gerufen, bei denen sie Hörschlüssel zu den Werken gibt, die sie interpretiert, und spielt an der Seite von Francis Huster in dem Stück Horowitz, der Jahrhundertpianist.

Mise à jour le 2023-04-05 par Pôle du Tourmalet |CDT65